Газпром приобрел 34,1% в латвийском газтранспортном операторе

Газпром приобрел 34,1% акций латвийской компании-оператора по хранению и транспортировке газа Conexus Baltic Grid.

«Доля в уставном капитале организации после приобретения — 34,09911%; доля принадлежащих голосующих акций организации после приобретения —​ 34,09911%», - говорится в сообщении российской компании.

Согласно новому закону об энергетике Латвии, до апреля текущего года газовый монополист Latvijas Gaze должен отделить предприятие передачи и хранения. 2 сентября прошлого года акционеры компании приняли решение провести реорганизацию. В результате нее функции передачи и хранения газа переданы Conexus Baltic Gold. В начале текущего года последнее получило лицензию Комиссии по регулированию общественных услуг Латвии.

Одним из акционеров Latvijas Gaze является Газпром с долей в 34%. Также акционерами компании являются Marguerite Fund (29%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,3%) и структура компании «Роснефть» Itera Latvija (16%).