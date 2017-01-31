Газпром приобрел 34,1% в латвийском газтранспортном операторе

Газпром приобрел 34,1% акций латвийской компании-оператора по хранению и транспортировке газа Conexus Baltic Grid.
«Доля в уставном капитале организации после приобретения — 34,09911%; доля принадлежащих голосующих акций организации после приобретения — 34,09911%», - говорится в сообщении российской компании.
Согласно новому закону об энергетике Латвии, до апреля текущего года газовый монополист Latvijas Gaze должен отделить предприятие передачи и хранения. 2 сентября прошлого года акционеры компании приняли решение провести реорганизацию. В результате нее функции передачи и хранения газа переданы Conexus Baltic Gold. В начале текущего года последнее получило лицензию Комиссии по регулированию общественных услуг Латвии.
Одним из акционеров Latvijas Gaze является Газпром с долей в 34%. Также акционерами компании являются Marguerite Fund (29%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,3%) и структура компании «Роснефть» Itera Latvija (16%).