Последнее обновление: 31.01.2017 15:31

На границах с Беларусью и Казахстаном в России уничтожили 3,1 тысячи тонн товаров

Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России, расположенные вблизи российско-казахстанского и российско-белорусского участков госграницы, в 2016 году уничтожили 3,1 тысячи тонн товаров, запрещенных для импорта.

"В целях недопущения перемещения в РФ запрещенных к ввозу товаров в местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам государственной границы РФ, созданы и функционируют 35 мобильных групп, осуществляющих мероприятия таможенного контроля. По результатам работы мобильных групп: возвращено в сопредельные государства 9,9 тысячи тонн товаров, уничтожено 3,1 тысячи тонн товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, мобильными группами ФТС выявлено 1,026 тысячи транспортных средств, перевозивших 13,4 тысячи тонн товаров, в отношении которых установлены запреты, а также возбуждено 86 дел об административных правонарушениях и 2 уголовных дела в отношении перевозчиков.

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