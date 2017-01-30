Последнее обновление: 30.01.2017 17:35

В Польшу больше не будут впускать нелегалов - МВД

В Польше согласно новому закону, что имеет целью усилить защиту границ, нелегальных иммигрантов не будут впускать на территорию страны. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Приезжие в Польшу по решению в их делах должны ждать в созданных приграничных центрах. Рассмотрение дела должно длиться до 28 дней. Иммигранты имеют право обратиться в Совет по вопросам иностранцев, созданный на основании нового закона", - отметил он.

Как подчеркнул Мариуш Блащак, эта процедура соответствует законодательству Европейского Союза. Он добавил, что аналогичные меры введены в Венгрии после миграционной кризиса в 2015 году.

Сейчас иностранцы, приезжая к польской границе, подают ходатайство в деле предоставления им статуса беженца и после въезда в страну, не дожидаясь его рассмотрения в Управлении по вопросам иностранцев, часто едут в другие страны Западной Европы.

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