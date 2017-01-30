Россия подала иск в ВТО на Евросоюз

Россия подала иск в ВТО для обжалования антидемпинговой меры, которую ввели страны ЕС в отношении некоторых продуктов российской металлургии, сообщает Минэкономразвития.

"27 января 2017 года Российская Федерация направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Мера действует в ЕС с 5 августа 2016 года," - говорится в сообщении.

Размер антидемпинговых пошлин составляет 18,7% для ОАО "ММК", 34% для ПАО "Северсталь", а для ПАО "НЛМК" и других компаний — 36,1%.

Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования, рассказали в ведомстве.

"Консультации — первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", — пояснили в министерстве.

В ноябре 2016 года "Северсталь" и Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) также обратились в Европейский суд общей юрисдикции, чтобы оспорить решение Еврокомиссии о введении пошлин на холоднокатаный прокат. Представители компаний назвали это решение неправомерным.

Объем продаж холодного проката компанией "Северсталь" составил в 2015 году 1,336 миллиона тонн. Из них порядка 200-250 тысяч тонн приобрели европейские компании. НЛМК продал в 2015 году 1,446 миллиона тонн этой продукции, около 350 тысяч тонн поставили в страны ЕС.