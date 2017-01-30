Нидерланды повторно запросят у России данные c радаров о рейсе MH17

Нидерланды направят в Россию повторный запрос о получении данных с радаров о разбившемся над востоком Украины рейсе MH17. Об этом заявил представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн.

По словам де Брюна, причиной является то, что ранее данные о рейсе, полученные с российских радаров, были представлены в «нестандартном формате». В связи с этим голландская прокуратура будет вынуждена направить в Россию запрос о повторной правовой помощи.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов, все они погибли.

Осенью 2016 года имеющиеся в распоряжении России радиолокационные данные об обстановке в небе над Украиной летом 2014 года были переданы Нидерландам. Как сообщили в российском концерне «Алмаз-Антей», речь шла о так называемых первичных радиолокационных изображениях воздушного пространства в необработанном виде.

Промежуточные результаты расследования причин авиакатастрофы Нидерланды обнародовали в сентябре 2016 года. Комиссия, занимавшаяся расследованием, пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитного комплекса «Бук», который был доставлен на Украину из России, а потом транспортирован обратно. Наиболее вероятным местом пуска был назван поселок Первомайское, который на момент катастрофы находился под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. Россия последовательно ставит результаты расследования комиссии под сомнение, отмечая, что ее выводы сделаны без учета данных, предоставленных российской стороной.