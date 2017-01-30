Белый дом смягчил запрет на въезд мигрантов и беженцев после протестов

Администрация президента США Дональда Трампа в воскресенье смягчила ключевой элемент его запрета на въезд беженцев и граждан семи преимущественно мусульманских стран на фоне растущей критики даже со стороны влиятельных республиканцев, а также протестов, выведших на улицы тысячи американцев.

Трамп в пятницу подписал указ о приостановке на четыре месяца въезда беженцев и временном запрете на прием граждан Сирии, Ирака, а также Йемена, Сомали, Ливии и Судана. Мировые лидеры, а также американские демократы и растущее число республиканцев обрушились с критикой на это решение, спровоцировавшее многочисленные обращения в суд и смятение в аэропортах США.

Министр нацбезопасности США Джон Келли позже заявил, что граждане упомянутых в указе семи стран, у которых есть действующие гринкарты, не встретят препятствий при возвращении из-за рубежа, как это произошло сразу после выхода распоряжения Трампа.

К вечеру воскресенья все обладатели гринкарт, ранее задержанные в американских аэропортах, смогли въехать в страну, сказал Reuters американский чиновник, знакомый с ситуацией.

Критики президента заявили, что подобные меры несправедливы по отношению к мусульманам, нарушают законодательство США и наносят удар по репутации Америки как гостеприимной для иммигрантов страны.

Трамп в воскресенье в защиту своего решения сказал, что указ "касается не религии", а обеспечения безопасности. Он преподнес этот шаг как способ защитить Америку от боевиков-исламистов.

Несколько тысяч человек с плакатами "Депортировать Трампа" и "Страх ужасен для души народа" вышли на улицы Вашингтона, где все еще стоит несколько трибун, оставшихся с инаугурации Трампа 20 января.

Протесты также прошли на улицах и в аэропортах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Бостона, Хьюстона, Далласа и в других частях страны.

Сенатор-республиканец Боб Коркер, глава Комитета Сената по международным отношениям и соратник Трампа, сказал, что президентский указ сформулирован ненадлежащим образом, особенно в отношении обладателей гринкарт.

"Администрация должна немедленно соответствующим образом пересмотреть указ, и я надеюсь, что после тщательной переработки и усиления безопасности многие из этих программ будут улучшены и исправлены", - сказал он.

Однако Трамп защищает свое решение.

"Хочу прояснить: это не запрет в отношении мусульман, как ошибочно сообщают СМИ", - заявил он в воскресенье.

"Это касается не религии, а террора и обеспечения безопасности нашей страны. В мире свыше 40 преимущественно мусульманских стран, которые не затронуты этим указом".

Президент добавил: "Мы вновь начнем выдавать визы гражданам всех стран, когда убедимся, что пересмотрели и ввели в действие большую часть мер безопасности в ближайшие 90 дней".

Представитель Белого дома сообщил, что людям, у которых есть действующая виза и которые хотят вернуться в США, необходимо посетить американское посольство или консульство и пройти дополнительную проверку.

"Что касается обладателей гринкарт, на них это (указ) не распространяется", - сказал глава администрации Белого дома Райнс Прибас в интервью телеканалу NBC.

Отвечая на вопрос о том, почему в список не попали Саудовская Аравия, Афганистан, Пакистан и Египет, Прибас сказал, что "возможно, в будущем в указ нужно включить и другие страны".

Судьи как минимум пяти штатов заблокировали исполнение указа федеральными властями, однако адвокаты некоторых людей, попавших под его действие, сказали, что в воскресенье ряд чиновников отказывался выполнять распоряжения судов.

Влиятельные сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили, что указ Трампа может скорее помочь в вербовке "террористов", а не улучшении безопасности.

Прибас сказал, что из 325.000 человек, прибывших в США в субботу, 109 были задержаны и большинство из них отпущены после дополнительных вопросов, а въехать в страну пока не могут еще "пару десятков".

"Хаоса не было", - добавил он.

Судьи Калифорнии, Массачусетса, Виргинии и штата Вашингтон, где расположены международные аэропорты, в субботу блокировали депортацию уже въехавших в страну лиц, попавших под действие указа Трампа, после аналогичного решения федерального суда в нью-йоркском Бруклине.

Генпрокуроры Калифорнии, Нью-Йорка и еще 13 штатов, а также Вашингтона, раскритиковали президентский указ, пообещав бороться с "опасным" и "неконституционным" распоряжением Трампа.