В Калифорнии началась кампания за выход штата от США - Calexit

На прошлой неделе министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать процедуру сбора подписей за выход штата из состава США, так называемый Calexit. Сбор подписей начался в прошедшие выходные.

Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585,407 тыс. человек, то есть 8% населения штата, отмечает "Немецкая волна"

Если удастся собрать необходимое число подписей, то в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов - "основным законом страны". Непосредственный референдум об отделении может состояться весной 2019 года.

Для Calexit необходима явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, а также положительный ответ не менее 55% участников референдума, уточняет газета Los Angeles Times.

Инициаторы выхода Калифорнии из состава США подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента страны. Д.Трамп заручился тогда поддержкой лишь 31,5% калифорнийцев, тогда как его главный оппонент Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов.

Калифорния является самым крупным американским штатом по количеству населения (более 39 млн жителей) и третьим по площади территории.