Россия ежегодно будет платить Кыргызстану $4,5 млн в год за размещение военной базы, говорится в соглашении сторон.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, РФ будет эксплуатировать узел связи на площади 811,2 гектаров и испытательную базу с участком в акватории озера Иссык-Куль.

"Ежегодная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории составляет сумму, эквивалентную $4 млн 502 тыс. 495", - говорится в документе.

Все российские формирования на территории Кыргызстана получают статус подразделений объединенной базы, численность контингента в документе не раскрывается.