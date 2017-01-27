Министр юстиции Нидерландов подал в отставку из-за наркоскандала

Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ард ван дер Стюр подал в отставку из-за скандала относительно соглашения, заключенного в 2001 году прокуратурой страны с наркобароном. Об этом министр сообщил во время слушаний в парламенте после критики в его адрес о недостаточном информировании об этом соглашении.

"Я ответил на все вопросы во время этих дебатов. Я хочу быть подотчетным парламенту. Но я вижу, что мои ответы не имеют значения, потому что многие уже сделали свои политические выводы", - говорится в заявлении министра, размещенном на сайте правительства Нидерландов.

Ард ван дер Стюр стал третьим министром, который ушел в отставку из-за этого скандала. Соглашение на 4,7 млн гульденов было заключено между бывшим статс-секретарем безопасности и юстиции Фредом Тивеном и наркобароном Цейсом Х. в 2001 году. По соглашению деньги должны быть возвращены на счет Х.

В марте 2015 министр безопасности и юстиции Нидерландов Иво Опстелтен, а также его заместитель Фред Тивен подали в отставку после обвинений о неполном информировании парламента о сумме соглашения.

Кроме того, в декабре 2015 года глава Нижней палаты парламента Нидерландов Анушка вам Милтенбур ушла в отставку. Она оказалась в центре масштабной дискуссии после того, как стало известно об уничтожении анонимного письма, в котором сообщались детали этого соглашения.

Все трое бывших министров, как и бывшая глава парламента, принадлежат к партии VVD, которую возглавляет премьер-министр Марк Рютте.