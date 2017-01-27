После победы Трампа на Amazon полностью раскупили роман Оруэлла "1984"

Изданный около 70 лет назад роман британского писателя Джорджа Оруэлла "1984" стал бестселлером после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и официально распродан с торговой площадки Amazon, пишет газета Hill.

"В четверг на Amazon роман был официально распродан", - говорится в сообщении Hill.

В то же время издатели объявили о намерении пустить в печать больше копий "1984", чтобы отвечать возросшему спросу, отмечает газета.

После того как советник Трампа Келлиэн Конуэй в минувшее воскресенье упомянула фразу "альтернативные факты" в споре касательно заявлений о числе присутствующих на инаугурации Трампа 20 января, пользователи социальных сетей стали сравнивать "альтернативные факты" с "двоемыслием" — концепция в романе "1984", которая использовалась тоталитарным правительством, чтобы искажать и контролировать правду, говорится в сообщении Hill.

Роман "1984" был издан в 1949 году и является одним из известнейших произведений в жанре антиутопии. Роман печатался на русском языке в советском журнале и выходил в нескольких переводах на русский язык в 1980-х годах. На основе популярного произведения в 1978 году был опубликован сиквел "1985", который написал британский писатель Энтони Берджесс.