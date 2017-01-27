Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

Кандидат в президенты Франции Бенуа Амон за решительную политику в отношении России

Бывший министр образования Франции, кандидат в президенты страны Бенуа Амон заявил в интервью радиостанции RTL, что политика в отношении России должна быть более решительной.

"Эта форма отношения и снисхождение по отношению к Владимиру Путину, которые я не понимаю", — сказал Амон.

Политик отметил, что внешняя политика России – это "агрессивный империализм", в отношении которого нужно "проявлять решимость".

Бенуа Амон выиграл первый тур праймериз правящей во Франции Социалистической партии, за него отдали свои голоса 36,03 процента избирателей. Второе место занял экс-премьер Мануэль Вальс — 31,48 процента.

Второй тур предварительного голосования социалистов и их сторонников пройдет 29 января. После этого определится единый партийный кандидат, который поборется за пост главы государства.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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