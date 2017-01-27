В Испании откроется "Феррариленд"

В испанском парке развлечений "Порт Авентура" появится "Феррариленд". Специальная секция известного производителя спортивных автомобилей откроется 7 апреля, сообщает онлайн-портал Mashable.

В специально строящемся городке "Феррари" можно будет погонять на мини-спорткарах и покататься на самой высокой в Европе американской горке высотой примерно в 112 метров. Организаторы также обещают возвести галерею, внутри которой расположится парк виртуальных развлечений.

За вход посетителю придется заплатить $55.