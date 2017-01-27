Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

В Испании откроется "Феррариленд"

В испанском парке развлечений "Порт Авентура" появится "Феррариленд". Специальная секция известного производителя спортивных автомобилей откроется 7 апреля, сообщает онлайн-портал Mashable.

В специально строящемся городке "Феррари" можно будет погонять на мини-спорткарах и покататься на самой высокой в Европе американской горке высотой примерно в 112 метров. Организаторы также обещают возвести галерею, внутри которой расположится парк виртуальных развлечений.

За вход посетителю придется заплатить $55.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование