Парламент Словении утвердил возможность закрытия границы для мигрантов

Национальное собрание (парламент) Словении вечером в четверг приняло с 47 голосами "за" и 18 голосами "против" пакет поправок к Закону об иностранцах, который позволит в случае поддержки парламента практически закрыть границу для мигрантов, сообщило люблянское издание Delo.

"Спикер парламента Милан Брглез отказался поддержать нововведения. Депутаты, однако, проголосовали за поправки к закону об иностранцах, которые позволят принять ряд специальных мер, которые значительно затруднят въезд мигрантов в страну, если за это проголосуют 46 парламентариев", - пишет издание.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс в письме спикеру словенского парламента заявил, что власти страны должны отказаться от поправок, которые "противоречат международному праву и нарушают права человека". При этом он приветствовал поправку о создании специального миграционного ведомства, которое будет заниматься координацией мигрантов.

В октябре власти Словении начали установку металлических ограждений вблизи двух пограничных переходов с Хорватией на случай обострения миграционного кризиса.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.