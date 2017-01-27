Швейцария обвинила двух бизнесменов из России в мошенничестве на $25 млн

Швейцарские следователи передают в суд дело в отношении двух российских бизнесменов, которые признали себя виновными в махинациях с кредитами, выданными местными банками.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», российские бизнесмены возглавляли торгующую металлом компанию Nori SA. Несколько лет назад она взяла кредиты в швейцарских банках под гарантии поставок металлолома от Ростовского электромеханического завода (РЭМЗ), возглавляемого бывшим депутатом Госдумы России Вадимом Варшавским. В какой-то момент выплаты по кредитам прекратились, и банкиры обратились в полицию. По данным правоохранительных органов, в деле фигурируют восемь банков, а долг Nori составляет порядка $25 млн.

В ходе следствия выяснилось, что руководители фирмы предъявляли банкирам документы о том, что металлолом из Ростова находился в порту этого города. Отчеты проверяющих были фиктивными, однако сотрудник швейцарской сертификационной компании за деньги их подтверждал.

Варшавский сообщил газете, что завод действительно имел дела с Nori и поставлял этой компании металлопродукцию. При этом его представитель Андрей Жван заявил, что о мошеннических действиях руководителей компании в России узнали от представителей швейцарского банка, который изначально намеревался судиться с РЭМЗ, однако позже свой иск отозвал.

Швейцарские власти не называют фигурантов уголовного дела, однако газета «Коммерсантъ» указывает, что фирму Nori возглавлял Петр Теребов. Поручителем по обязательствам перед швейцарскими банками выступал его давний деловой партнер Вячеслав Белобородов. По данным издания, в России им принадлежат ЗАО «Донэлектросталь», ООО «Донлом», АО «Миллеровский завод металлургического оборудования».

Оба фигуранта дела признали свою вину. Ожидается, что после передачи в суд их дело будет рассмотрено по упрощенной процедуре. По швейцарскому законодательству бизнесменам грозит до пяти лет тюрьмы.