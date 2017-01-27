Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

Сербия хочет разделить Косово по украинскому сценарию - президент

Сербия отправляет оружие и военных на север Косово с целью разделить страну. Об этом в четверг в интервью DW заявил президент Косово Хашим Тачи.

"Мы знаем, что у Сербии есть план по разделу Косово и что Белград вооружает сербов на севере", - сказал он. По его словам, у него есть доказательства того, что Сербия отправляет туда оружие, а также людей - как гражданских, так и военных.

Тачи добавил, что в этом Сербии активно помогают русские, которые готовят военизированные формирования для Косово.

"Сербия использует стиль и методы России на Украине. Там есть русские, которые тесно сотрудничают с Белградом. Они не носят форму, но хорошо вооружены и управляются напрямую из Белграда", - сказал президент. Он добавил, что уже высказал свою обеспокоенность Брюсселю, однако ЕС пока молчит.

Тачи также вспомнил о недавнем инциденте с пропагандистским поездом с лозунгами "Косово - это Сербия", который направлялся из Белграда на север Косово. Президент назвал этот шаг провокацией, которая могла привести к вооруженному конфликту, если бы поезд проехал чуть дальше. По его словам, в составе могли находиться военные и оружие.

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