Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

Президент Мексики отказался ехать в США на встречу с Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил об отмене запланированного на 31 января визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Этим утром мы проинформировали Белый дом, что я не буду присутствовать на рабочей встрече, запланированной на следующий вторник с президентом Трампом", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

При этом глава Мексики вновь заявил о готовности к диалогу с соседней страной.

"Мексика подтверждает свою волю работать с Соединенными Штатами для достижения соглашений, которые пойдут на пользу обоим государствам", — написал Пенья Ньето.

Ранее Трамп заявил, что визит Ньето лучше отменить, если Мехико не хочет оплачивать строительство стены на границе между странами.

Накануне американский президент подписал указ, согласно которому Вашингтон начнет подготовку к строительству незамедлительно. Все работы будут выполняться за счет бюджета США, а в дальнейшем Мексика должна будет компенсировать расходы тем или иным способом.

Ньето, в свою очередь, раскритиковал решение нового лидера США и в очередной раз заявил, что его страна ничего не будет платить.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Таким образом он планирует помешать нелегалам пересекать американо-мексиканскую границу.

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