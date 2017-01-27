Советник Путина предложил ограничить в России интернет

Единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничение интернета, как в Китае. Об этом заявил в четверг советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - заявил Клименко на лекции "Информационная безопасность России", проведенной в рамках курса "Армия и общество".

Он посетовал, что иностранные компании, работающие на территории РФ, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.

"Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What's app" и попросить отключить шифрование", - сказал Клименко.

Он подчеркнул, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".

В конце декабря Клименко заявил, что Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета.

«Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета», - сказал он в интервью RT.

Клименко добавил, что одна из задач России - «отрегулировать российский сегмент интернета» для того, чтобы не допустить сценария, подобного отключению страны от мирового интернета.

В 2016 году Китай занял последнее - 65-е место - в рейтинге свободы интернета Freedom House. Россия в этом рейтинге находится на 52-м месте.

Слова советника президента по вопросам интернета Германа Клименко, призвавшего поставить интернет в России под контроль, не выражают официальную позицию руководства страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что высказывания Клименко являются его «частной экспертной точкой зрения».