Введение Германией дорожного сбора противоречит европейским нормам - соседние страны

Германия несмотря на протесты соседних стран, Берлин продолжает продвигать планы по введению системы дорожных сборов для легковых машин на немецких автобанах.

Так, в среду, 25 января, правительство ФРГ приняло решение внести в существующие законы о дорожных сборах ряд исправлений, предоставляющих налоговые льготы немецким водителям автомобилей с низким уровнем выбросов.

Нынешние изменения введены в соответствием с компромиссным соглашением, которое министр транспорта ФРГ Александр Добриндт заключил с Еврокомиссией, передает "Немецкая волна". Теперь Брюссель должен дать зеленый свет для введения платы за проезд по немецким автобанам.

Министр транспорта Австрии Йорг Ляйхтфрид заявил в тот же день в Европарламенте, что новая версия системы сборов дискриминирует иностранных водителей и "противоречит европейскому духу и европейским нормам". По инициативе Вены несколько стран, граничащих с Германией, намерены провести консультации о возможной реакции на планы Берлина. Ранее правительство Нидерландов уже заявляло, что готово судиться с ФРГ в случае введения системы дорожного сбора.

Новые правила еще должны быть утверждены немецким парламентом - бундестагом и представительством федеральных земель - бундесратом. Ожидается, что система дорожных сборов стартует в 2019 году.