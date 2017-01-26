Киев заявил о нежелании стать «разменной картой» в переговорах по Украине

Украина должна иметь право голоса во всех переговорах между США и Россией по поводу ситуации на Донбассе. Об этом заявила министр иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По данным Reuters, Украина опасается, что президент США Дональд Трамп «отрежет» Киев от переговоров по Донбассу, ​желая улучшить отношения с Москвой.

«Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть действующим лицом», - сказала Зеркаль. Она также добавила, что больше не верит в «джентльменские соглашения» после того, как Россия аннексировала Крым, нарушив условия Будапештского меморандума. Согласно его условиям, Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности.

По словам Зеркаль, президент Украины Петр Порошенко призывает Запад сохранять санкции, которые были введены против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе.

По ее мнению, это «единственный инструмент», который может сдержать Россию от полномасштабной «агрессии.