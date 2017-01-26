СМИ узнали о планах Белого дома сократить финансирование агентств ООН

Проект указа о сокращении финансирования некоторых агентств Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организаций разработала администрация Дональда Трампа, с ним ознакомилась газета The New York Times.

Согласно этому документу, США откажутся финансировать агентства ООН и другие международные организации, которые предоставили статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины.

Кроме того, финансирования должны лишиться организации и программы, направленные на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР. Авторы также призвали прекратить финансирование организаций, «которые контролируются или находятся под значительным влиянием государств, которые спонсирует терроризм» или обвиняются в систематическом нарушении прав человека.

Если этот указ будет принят, отмечает издание, то объем финансирования международных организаций со стороны США может сократиться на 40%.​

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. Он сразу же приступил к выполнению своих предвыборных обещаний и подписал ряд указов, еще несколько документов, по сообщениям СМИ, находятся в разработке.​

Первый указ, подписанный в день инаугурации, касался демонтажа реформы здравоохранения, которую предпринял предшественник Трампа на посту президента Барак Обама. 23 января Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров.

На следующий день президент подписал указ о возобновлении проектов строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, прокладку которых заморозили по решению администрации президента Обамы. Трамп заявил тогда, что власти намерены «заново обсудить некоторые условия строительства». При этом, согласно решению Трампа, строительство нефтепроводов должно вестись с применением только произведенных в США труб. По его мнению, подписание указа «вернет работу многим рабочим сталелитейных предприятий».

В среду, 25 января, Трамп подписал указ об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на границе с Мексикой. В этом же документе содержался ряд мер по усилению борьбы с нелегальными мигрантами.