Президент США разрешил прокладку нефтепроводов, невзирая на тревоги экологов

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access – шаг, очевидно продиктованный не только желанием расширить энергетическую инфраструктуру, но и насолить своему предшественнику Бараку Обаме.

Обама, руководствуясь принципами охраны окружающей среды, в своё время заморозил строительство двух нефтепроводов.

Проект нефтепровода Keystone XL мощностью более 800.000 баррелей в сутки подразумевает подачу сырья с нефтеносных песков в Канаде на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в США, а также с побережья Мексиканского залива – в Техас.

Против реализации проекта сыграли не только экологические соображения, но и сланцевый бум в США: сланцевая нефть с лихвой покрывала нужды местных НПЗ, в результате чего импорт сократился.

Обама приостановил строительство Keystone XL в 2015 году, тогда как международные цены на нефть стали быстро снижаться с середины 2014 года - в том числе из-за разработки сланцевых ресурсов.

Нынешняя попытка реанимировать Keystone опять совпала с укреплением нефтяного рынка - котировки хоть и не вернулись к докризисным значениям, но всё же намного отошли от минимумов благодаря пакту ОПЕК+ и другим факторам.

Оздоровление рынка позволило вновь поднять голову сланцевым производителям, и сегодня производство нефти в США выросло более чем на 6 процентов с середины 2016 года и близко к уровню конца 2014 года. На прошлой неделе число буровых установок в США выросло на 29 единиц до 551, показали в пятницу данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель за почти четыре года.

По словам Трампа, реализация проекта Keystone XL позволит создать 28.000 рабочих мест.

Если нефтяники приветствовали решение нового президента, то защитники окружающей среды, напротив, приняли его в штыки и обещали оспорить в суде.

"Это важный шаг для обеспечения энергобезопасности Америки", – сказал глава Нефтяного совета Северной Дакоты Рон Несс.

Противники проекта Dakota Access, стоимость которого оценивается в $3,8 миллиарда, утверждали, что прокладка нефтепровода негативно скажется на качестве воды и приведёт к осквернению священных земель племени сиу.

"То, что произошло сегодня, – это атака на наши дома, – сказала накануне активистка Джейд Бигей, выступающая за защиту земель коренных народов. – Мы продолжим обивать порог твоего дома, Дональд Трамп".

США, несмотря на снижение закупок сырья на международном рынке в последние годы, остаются одним из крупнейших импортёров нефти, Трамп же неоднократно заявлял о намерении добиться энергетической независимости страны.