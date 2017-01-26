Последнее обновление: 26.01.2017 17:51

Turkish Airlines объявила об отмене 327 рейсов 26-27 января из-за снегопада

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines отменил в четверг и пятницу 327 внутренних и международных рейсов в аэропортах Стамбула из-за сильного снегопада, ожидаемого в эти дни, сообщается на сайте авиакомпании.

Об отмене в общей сложности 136 рейсов в аэропортах Стамбула сообщили другие турецкие авиакомпании — Pegasus, Atlasglobal и Onurair.

Ранее снегопад, обрушившийся в Стамбуле в начале января, парализовал дорожное движение в городе и стал причиной отмены более 1,4 тысячи рейсов в течение трех дней.

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