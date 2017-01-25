Последнее обновление: 25.01.2017 18:56

В Турции обвинили россиян в подготовке терактов с помощью авиамоделей

В Стамбуле группа российских граждан предстала перед судом по обвинению в подготовке терактов. Следствие подозревает, что они планировали атаки с применением миниатюрных моделей самолетов, сообщает турецкое издание Hurriуet Daily News.

Обвинения были предъявлены девятерым предполагаемым террористам, двое из которых являются гражданами Турции. Семеро остальных являются гражданами России. Для их удобства на судебном процессе присутствует переводчик с русского языка.

Следователи утверждают, что задержанные были связаны с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» и занимались подготовкой терактов в Стамбуле. По версии следствия, инструментом совершения терактов должны были стать бесшумные авиамодели, которые способны переносить до 50 кг взрывчатки. Подобные аппараты, сообщает издание, были найдены в домах двух подозреваемых. В доме еще одного арестованного были найдены материалы для изготовления пояса смертника и документы, свидетельствующие о его связях с ИГ.

В качестве доказательств прокуроры также используют информацию, найденную на мобильных телефонах подозреваемых. В них были обнаружены фотографии, сделанные в местах боевых действий, и музыка, «восхваляющая ИГ».

Согласно обвинительному заключению, нападения должны были произойти летом 2016 года. Однако в июне и в июле все члены группы были задержаны.

Следствие требует назначить подозреваемым 15 лет тюремного заключения.

В генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что российских дипломатов не проинформировали о подготовке терактов российскими гражданами, сообщает «РИА Новости».

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