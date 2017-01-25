Последнее обновление: 25.01.2017 18:56

ЕК разрешила пяти странам Шенгена продлить временный контроль на границах

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Совету ЕС разрешить Австрии, Германии, Норвегии, Дании и Швеции продлить временный контроль на границах еще на три месяца в целях предотвращения неконтролируемого притока беженцев в эти страны, сообщил в среду еврокомиссар по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис

"Мы сегодня рекомендовали продлить внутренний пограничный контроль в этих пяти странах дополнительно на период в три месяца при строгих условиях и только в качестве последнего средства", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Аврамопулоса, "при том, что на протяжении последних месяцев мы постоянно укрепляем меры по разрешению беспрецедентного миграционного давления, с которыми сталкивается Европа, мы, к сожалению, не достигли желаемого результата".

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