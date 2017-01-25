Евросуд счел доказанными заявления ЕС о поставках Россией оружия на Донбасс

Суд Евросоюза принял решение о правомерности введения ограничительных мер ЕС против производителя средств противовоздушной обороны российской компании АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Об этом говорится в постановлении Суда ЕС от 25 января.

«Суд ЕС поддержал замораживание активов российской компании «Алмаз-Антей», - заявили в судебной инстанции Евросоюза.

Это решение принято в ответ на апелляцию компании «Алмаз-Антей» относительно законности введенных санкций в 2015-м и 2016 годах.

Как напомнили в суде, в ответ на «кризис» в Украине в 2014 году Совет ЕС ввел ограничительные меры (замораживание активов и визовый запрет) против физических и юридических лиц, подрывающих и угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В этой связи ЕС заблокировал активы российской компании АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», который специализируется и на создании и производстве вооружения ПВО и ПРО.

«Российское руководство поставляет тяжелое вооружение сепаратистам на востоке Украины с целью дестабилизации ситуации в Украине. Это вооружение используется сепаратистами, в том числе, для сбития самолетов. Следовательно, как государственная компания, «Алмаз-Антей» участвует в дестабилизации в Украине», - констатировали в Суде ЕС.

Следует отметить, что именно концерн «Алмаз-Антей» является разработчиком и производителем зенитно-ракетного комплекса «Бук», которым российские военные с оккупированной на востоке Украины территории сбили в июле 2014 года пассажирский самолет рейса MH-17.