Жена кандидата в президенты Франции Фийона получила 600 тысяч евро из парламентской кассы

Кандидат в президенты Франции от консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, будучи депутатом парламента, устроил жену в качестве своей ассистентки. В результате Пенелопа Фийон получила как сотрудница аппарата парламента около 600 тысяч евро, сообщила французская газета Le Canard Enchaine.

Официальный представитель Фийона Тьерри Солер на запрос агентства AFP сообщил, что тот действовал в соответствии с законом. По его словам, это обычная практика, когда депутаты парламента устраивают своих супругов в качестве ассистентов.

По данным газеты, Пенелопа Фийон с 1998 по 2002 годы была сотрудницей мужа, когда тот являлся депутатом Национального собрания. В этот период она получала ежемесячную зарплату в размере 3900 евро в 2001 году и 4600 евро в 2002-м. Когда Фийон в 2002 году стал министром, его жена сохранила свое рабочее место, став ассистенткой пришедшего на его место в парламент соратника по партии Марка Жуло. В это время она получала ежемесячно от 6900 до 7900 евро. В 2012 году Фийон вернулся в парламент, и, как сообщает издание, его супруга еще как минимум шесть месяцев числилась его сотрудницей.

Газета Le Canard Enchaine провела собственное расследование и не нашла подтверждения тому, что Пенелопа Фийон когда-либо действительно работала ассистенткой депутата парламента. Представитель Фийона Тьерри Солер на запрос агентства AFP заявил, что данное утверждение не соответствует действительности.

Кроме того, как выяснила французская газета, Пенелопа Фийон с 2012 года являлась сотрудницей журнала, принадлежащего одному из друзей Фийона, получая зарплату в размере 5000 евро в месяц. Издание цитирует руководителя журнала, сказавшего, что он "никогда не встречался с Пенелопой Фийон и ни разу не видел ее в офисе издания". На это официальный представитель Фийона заметил, что директор журнала "плохо информирован".

Сам Франсуа Фийон 25 января заявил журналистам, что он крайне возмущен обвинениями газеты в том, что его жене платили за работу, которую та якобы не выполняла. По словам Фийона, эта публикация пропитана "неуважительным отношением и сексизмом".

Лидер "Республиканцев" Франсуа Фийон, согласно опросам, является главным претендентом на пост президента Франции на выборах, первый тур которых пройдет 23 апреля. Его основной соперник - глава правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.