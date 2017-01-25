Премьер Греции считает выход из еврозоны глупостью или предательством

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что никогда не ставил вопрос о возможном выходе Греции из еврозоны.

"Я об этом не думал и не ставил вопрос", - сказал Ципрас в интервью "Газете редакторов" ("Эфимерида синтактон") в связи с двухлетием пребывания Коалиции радикальных левых СИРИЗА у власти. Он отметил, что выход Греции из евро был бы глупостью или изменой.

Ципрас категорически отверг возможность введения дополнительных мер экономии. "Ни в коем случае не будут узаконены (меры экономии) даже на евро дополнительно к тому, что согласовано", - ответил он на вопрос о давлении международных кредиторов.

Премьер выразил надежду на скорое завершение второй оценки программы реформ, без чего невозможно выделение новых кредитов, и на то, что кредиторы осознают свою ответственность. "МВФ должен взять на себя открыто ответственность за греческую программу. И Европа также должна учитывать новую ситуацию, созданную сменой политического руководства в США, и решать, исходя из общих интересов, а не временных политических расчетов, проводимых в каждой стране", - сказал он.

По словам Ципраса, правящую партию не беспокоит то, что по опросам общественного мнения она уступает оппозиционной консервативной партии "Новая демократия". "Мы всегда были в опросах позади, но выборы выигрывали. Так что мы не беспокоимся", - заявил он.

Ципрас сказал, что правительство не думает о досрочных выборах. "Какой смысл сейчас в выборах?" – заметил премьер, по словам которого, выборов он не боится, но они пройдут в положенное время, когда страна выйдет из кризиса.

СИРИЗА победила на досрочных выборах 25 января 2015 года. Впервые к власти в Европе пришла радикальная левая партия. Однако в стране правительство Ципраса обвиняют в том, что оно продолжает правую политику, причем еще более жесткими методами, чем его предшественники.