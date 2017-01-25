Последнее обновление: 25.01.2017 18:56

Панама приостановила расследование скандального дела об оффшорах

Прокуратура Панамы приостановила расследование дела о так называемом "панамском досье", раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны на пресс-конференции.

Основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд, передает "Интерфакс-Украина".

В апреле 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов.

На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование