В США против Сбербанка РФ и Грефа подан иск о рейдерском захвате

Американская юридическая компания PPF Management LLC ("Пи-пи-эф менеджмент") подала в ноябре 2016 года в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц.

Их обвиняют в причастности к рейдерскому захвату, как свидетельствуют документы, полученные ТАСС во вторник из судебного архива.

Иск был подан от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Они, как говорится в исковом заявлении, являлись держателями контрольного пакета акций предприятия «Павловскгранит», специализирующегося на добыче гранитного щебня. По версии истцов, ответчики вступили в сговор, чтобы «воспользоваться спадом на рынке» и осуществить рейдерский захват «Павловскгранита».

История развернулась в период кризиса 2008 года: Пойманов взял в Сбербанке кредит на 5,1 млрд рублей, чтобы выкупить долю в "Павловскграните" у своего партнера по бизнесу, а после кризиса - в 2009м - оказался не в состоянии обслуживать этот кредит.

Сбербанк предложил рефинансировать займ, выдвинув в качестве условия - продажи 51% "Павловскгранита" за 1 млн рублей, что, по мнению истцов, примерно в 6 тысяч раз меньше реальной стоимость пакета. Пойманов отказался, после чего Сбербанк истребовал "Павловскгранит" и продал актив с молотка.

«Предложив как будто бы реалистичные возможности по рефинансированию, они умышленно сделали так, что Пойманов оказался в ловушке», - утверждается в заявлении. В нем также говорится, что Герман Греф «использовал свою репутацию и влияние в правительстве», чтобы не допустить начала расследований в этом отношении.

Истцы требуют возместить $500 млн материального и $250 млн морального ущерба.

В числе ответчиков также значатся консалтинговая группа «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, «Сбербанк капитал» и его глава Ашот Хачатурянц, совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков, а также около двух десятков других компаний и лиц. Жуков, как утверждается в исковом заявлении, был главным участником сговора.

Как следует из записей в архиве суда, материалы дела были закрыты для общественности сразу же после подачи иска. 23 декабря 2016 года PPF Management LLC подала ходатайство о раскрытии указанных материалов. Оно было удовлетворено судом 6 января этого года.

Предварительные слушания назначены на 20 апреля текущего года. Они состоятся в Нью-Йорке, председательствовать на заседании будет судья Пол Гардефе. Как отмечается в базе данных суда, интересы подзащитных представляют адвокаты нескольких нью-йоркских юридических контор.