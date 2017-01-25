Трамп подготовил несколько указов, которые серьезно ограничат въезд для выходцев с Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп подготовил несколько указов, которые серьезно ограничат въезд в страну для выходцев с Ближнего Востока

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве внутренней безопасности и группу конгрессменов, президент Трамп намерен уже в среду подписать несколько указов касательно ограничений на въезд в США уроженцев стран Ближнего Востока.

В частности, новые законы серьезно ограничат возможности для въезда в Соединенные Штаты беженцам, а также целому ряду лиц с действующими американскими визами из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Во время избирательной кампании Трамп не раз критиковал миграционную политику западных стран. В частности, он назвал «катастрофической ошибкой» решение канцлера Германии Ангелы Меркель пускать в страну беженцев. «Откуда они приехали? А никто не знает, откуда они приехали», — объяснил миллиардер в одном из интервью.

Помимо этого Трамп выступал за ограничение миграции из соседней Мексики, пообещав построить стену на границе с соседней страной и заставить Мехико ее оплатить.

Среди других обещаний Трампа — тюремный срок на два года для тех, кто незаконно пересекает границу с США.