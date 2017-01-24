Власти Экваториальной Гвинеи заявили о намерении присоединиться к ОПЕК

Число членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может пополниться еще одной африканской страной. О намерении вступить в картель заявил глава Министерства шахт, промышленности и энергетики Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг.

«За прошедшие десятилетия Экваториальная Гвинея достигла статуса надежного поставщика нефти потребителям во всех уголках мира. Мы убеждены, что интересы Экваториальной Гвинеи полностью совпадают с интересами ОПЕК в деле наилучшего обеспечения интересов нефтяной отрасли, Африки и глобальной экономики», - пояснил Обианг (цитата по Africanews.com).

По данным портала, 20 января 2017 года министр провел в Вене встречу с представителями ОПЕК, которым представил предложение о включении Экваториальной Гвинеи в картель в качестве его 14-го члена.

Экваториальная Гвинея является третьим по величине производителем нефти в Тропической Африке, уступая только уже входящим в ОПЕК Нигерии и Анголе. В среднем в стране добывается около 240 тыс. барр. нефти в сутки, что несколько больше, чем в Габоне, вернувшемся в состав ОПЕК в 2016 году.

В конце 2016 года власти Экваториальной Гвинеи поддержали заключенное ОПЕК с невходящими в картель странами соглашение о сокращении объемов нефтедобычи. В первой половине 2017 года Экваториальная Гвинея должна сократить суточную добычу нефти на 12 тыс. барр.

Во второй половине 2016 года (после возвращения Габона) в ОПЕК входили 14 государств, однако в ноябре свое членство в картеле приостановила Индонезия.