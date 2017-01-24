Сирийская оппозиция не подпишет итоговый документ на переговорах в Астане

Официальный представитель делегации сирийской оппозиции Яхья аль Ариди сообщил, что оппозиция не планирует подписывать итоговое коммюнике по итогам переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Астане, передает Reuters.

По его cловам, итоговое соглашение будет подписано только Россией, Турцией и Ираном.

Агентство «Интерфакс» уточняет, что сирийская оппозиция намерена продолжить работу над итоговым документом о перемирии с сирийскими властями и проработать детали соглашения. «Мы относимся к этому очень серьезно. Мы уделяем очень много внимания мельчайшим деталям установления перемирия», — цитирует агентство слова аль-Ариди.

Переговоры по урегулированию сирийского кризиса в Астане начались 23 января. В них принимают участие представители делегаций из России, Ирана, Сирии и Турции, а также посол США в Казахстане Джордж Кроли, посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и представители сирийской оппозиции. Все дискуссии между сторонами проходят за закрытыми дверями.