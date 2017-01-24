Сенат США утвердил считающего Россию угрозой главу ЦРУ

Сенат США в понедельник утвердил назначение Майка Помпео, рассматривающего Россию как одну из угроз для Вашингтона, директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

В начале января Помпео и кандидат на должность главы Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в Сенате отметили многочисленные угрозы, с которыми сталкивается Америка, в том числе со стороны России.

Выдвинутая новым американским президентом Дональдом Трампом кандидатура Помпео была утверждена после задержки, вызванной опасениями некоторых законодателей относительно идей экс-конгрессмена о расширении программы слежки ЦРУ и применения пыток.

Назначение Помпео поддержали 66 сенаторов, 32 высказались против. Вскоре после голосования чиновник принес присягу.

Некоторые сенаторы считают, что 53-летний Помпео может вернуться к методам допросов, запрещенным американскими законами и рассматриваемым многими как пытки.

Сенатор-демократ Рон Уайден сказал, что Помпео предоставил противоречивые ответы на вопросы о методах слежения и допроса ЦРУ, поэтому невозможно понять, какую именно политику он будет проводить в управлении.

Уайден привел в пример опубликованную в прошлом году статью, одним из авторов которой был Помпео, предлагавшую возобновить сбор данных о телефонных звонках в США и объединить их с информацией о финансах и личной жизни граждан в базу данных с возможностью поиска.