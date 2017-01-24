В Канаде из-за аварии произошла утечка около 200 тыс. литров нефти

В канадской провинции Саскачеван из-за прорыва трубопровода произошла утечка около 200 тыс. литров нефти, сообщает CBC News.

По информации издания, авария произошла еще на прошлой неделе примерно в 140 км к юго-востоку от города Реджайна. Разлив нефти, как пишет CBC News, охватил радиус примерно в 20 м.

Правительство провинции, как уточняет издание, было уведомлено о происшествии вечером 20 января, «как только была обнаружена утечка». Об этом телеканалу рассказал представитель властей региона. СМИ же, по данным CBC News, узнали о разливе нефти только в понедельник, 23 января.

После обнаружения утечки трубопровод был перекрыт, уточняет издание, отверстие в нем было обнаружено. Однако первопричина аварии, как передает телеканал, до сих пор не известна.​

По информации представителя правительства Саскачевана, в результате прорыва трубопровода нефть не попала ни в один из водяных источников, однако покрыла земли сельскохозяйственного назначения. Участок, в котором разлилось топливо, власти региона описали как «низину с замороженным омутом».

«Разлив не повлиял на качество воздуха и диких животных», — также отметили в правительстве.

Очистка района, по данным пресс-службы, началась в субботу, 21 января. По состоянию на понедельник, 23 января, было убрано уже 170 тыс. литров нефти, сообщили местные власти.