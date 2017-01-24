Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал ряд новых исполнительных указов, в том числе о выходе из числа стран, имеющих договоренности о создании нового регионального экономического объединения - Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

Краткая церемония подписания состоялась в присутствии журналистов в Овальном кабинете Белого дома, передает из Вашингтона корреспондент ТАСС.

Этот торговый договор предполагал полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение было подписано Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией. На долю стран, которые должны были составить ТТП, приходится почти 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли.

Трамп в недавнем прошлом неоднократно сигнализировал о своем намерении отказаться от поддержки объединения в случае победы на президентских выборах в США. Подписав указ, он охарактеризовал свои действия как "замечательную вещь для американских трудящихся".

В настоящий момент Трамп пересматривает другие торговые соглашения США, в том числе с ключевыми партнерами, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Изменения будут внесены в договор о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), куда помимо США входят Канада и Мексика, сообщил в понедельник официальный представитель администрации Трампа Шон Спайсер.

«Насколько я понимаю, мы отправили уведомления другим странам, что мы хотим сделать это (провести переговоры по изменению соглашения). Он (президент США Дональд Трамп) уже дал понять премьер-министру Канады (Джастину Трюдо) и президенту Мексики (Энрике Пенья Ньето), что он готов к переговорам по изменению соглашения. Когда он встретится с ними в ближайший месяц, это будет темой (их переговоров)", - сказал он.

«Если они изъявят такое желание, можно вести переговоры в текущих рамках (соглашения). Если нет, то мы сможем говорить о выходе из этого соглашения в будущем», - сказал Спайсер.

НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле, подписанное США, Мексикой и Канадой в 1992 году и вступившее в силу в 1994 году. Перезаключение НАФТА было одним из предвыборных обещаний Трампа.