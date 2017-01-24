Свыше 27 тысяч человек запросили убежища в Швейцарии в 2016 году, сообщает в понедельник Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) страны.

Согласно опубликованной статистике, в прошлом году запрос на предоставление убежища в Швейцарии подали 27 тысяч 207 человек. Причиной запросов остается нестабильная ситуация на Ближнем Востоке и на африканском континенте. Больше всего запросов подали граждане Эритреи – 5178 запросов, на втором месте представители Афганистана (3229 запросов), на третьем — Сирии (2144 запроса). Четвертое, пятое и шестое места занимают, соответственно, Сомали, Шри-Ланка и Ирак.

В целом отмечается снижение количества запросов на убежище на 31,2% по сравнению с 2015 годом. Как отмечается, это произошло из-за частичного закрытия границы в балканских странах — на основном пути беженцев в Европу. При этом в декабре в Швейцарии было зарегистрировано 1766 запросов – на 64% меньше, чем в 2015 году.

В 2017 году Швейцария ожидает получить порядка 27 тысяч новых запросов. Не исключается, что из-за возможного прекращения действия соглашения между ЕС и Турцией эта цифра может возрасти до 32 тысяч.