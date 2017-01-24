Спецслужбы РФ перешли к политическому терроризму - Турчинов

Российские спецслужбы перешли к новой фазе гибридной войны в Украине - политическому терроризму. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал попытку покушения на народного депутата Украины, члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины Антона Геращенко, сообщает пресс-служба СНБОУ.

По словам секретаря СНБО Украины, благодаря профессиональным действиям работников СБУ удалось предотвратить покушение на народного депутата.

«Предварительная информация позволяет утверждать, что попытка покушения была связана с профессиональной деятельностью Геращенко и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины», - отметил Турчинов.

Он добавил, что это, к сожалению, не единственный случай террористической деятельности, организованной российскими спецслужбами на украинской территории, которые расследуют работники СБУ и Национальной полиции.

Турчинов отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках на Донбассе. «Их спецподготовка и учения осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины», - сказал он.

По убеждению секретаря СНБО Украины, российские спецслужбы ставят задачу созданной сети террористических групп ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ «с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломить готовность украинцев оказывать сопротивление военной агрессии РФ».

По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности «полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма».

«Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в частности через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся за удостоверениями российских спецслужб в РФ. Мы будем жестко предотвращать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан», - подытожил Турчинов.

Председатель СБУ Василий Грицак заявил о раскрытии попытки покушения на депутата Верховной Рады Украины Антона Геращенко. Совершить покушение должны были двое граждан Украины, которые раньше находились в заключении на оккупированной территории Крыма и были досрочно освобождены. По данным следствия, их действия координировал бывший гражданин Украины Андрей Тихонов, проживающий ныне в Белгороде (РФ).