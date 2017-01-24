Народный депутат Украины заявил, что покушение на него и убийство Шеремета совершили диверсанты РФ

Народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что, по мнению следователей, покушение на него и убийство известного журналиста Павла Шеремета реализовано одним диверсионно-террористическим центром на территории РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт – убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года - было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации", - сказал Геращенко.

Депутат также сообщил, что попытка покушения на него, предотвращенная Службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, "которому поставлена задача: задействуя исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как привило, ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны".

Как сообщалось ранее, глава СБУ Василий Грицак заявил о раскрытии попытки покушения на одного из депутатов Верховной Рады Украины. Позже стало известно, что этот депутат - Антон Геращенко. Совершить покушение должны были двое граждан Украины, которые ранее находились в заключении на оккупированной территории Крыма и были досрочно освобождены. По данным следствия, их действия координировал бывший гражданин Украины Андрей Тихонов, который ныне проживает в Белгороде (РФ).