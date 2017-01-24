Последнее обновление: 24.01.2017 14:07

Новое месторождение нефти и газа обнаружено в Казахстане

Залежи легкой нефти и газа обнаружены в девонских отложениях подсолевого поднятия «Ансаган», сообщает Казинформ со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

«Месторождение «Ансаган» расположено в Жылыойском районе Атырауской области, выявленные нефтегазоносные горизонты залегают относительно глубже, чем на Тенгизском месторождении. Возможные запасы месторождения оцениваются высоко, планируемый большой объем геологоразведочных работ направлен на подтверждение прогнозируемых ресурсов углеводородов», - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, получение высоких дебетов легкой нефти на Ансагане подтверждает большой ресурсный потенциал подсолевых отложений на больших глубинах указанной территории.

«В перспективе планируется проведение оценочных работ на месторождении «Ансаган», расширение геологоразведочных работ на всей контрактной территории с постановкой поисково-разведочного бурения на перспективных площадях Максат, Прорва Глубокая и др., подтвержденных детальными сейсморазведочными исследованиями», - сообщили подробности в ведомстве.

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