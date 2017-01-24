Шведские студенты разработали шифровальное устройство для журналистов

Шведские студенты из Гетеборгского высшего технологического института имени Чальмерса разработали электронную карту памяти, которая может шифровать разговор прямо во время его записи, а также шифровать сделанные фотографии или видеоматериал, сообщает радио Швеции SR.

"Это очень быстрая шифровальная машина, которая шифрует в режиме реального времени, когда происходит фотографирование или ведется видеосъемка", - сказал SR один из разработчиков карты Турбьерн Расмуссон.

Над созданием устройства работает группа из четырех человек, какие-либо детали о принципе ее работы студенты раскрывать не стали. Как сообщается SR, они лишь рассказали, что разработанная ими карта проста в использовании. Она похожа на те, которые, к примеру, вставляются и применяются в цифровых видео- или фотокамерах, и что ее производство не требует больших финансовых затрат, поясняет SR.

Согласно планам, весной изобретение студентов начнут испытывать студенты факультетов журналистики, а также группа журналистов­­-расследователей.

SR замечает, что сегодня в своей работе журналисты для защиты своих источников информации и полученных данных пользуются различными шифровальными средствами, среди которых приложения и браузеры. Шифрующая карта памяти шведских студентов может стать эффективным дополнением в работе журналистов и в особенности для фотографов.