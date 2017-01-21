Жизнь "поправит" многие экономические планы Трампа

Многие экономические планы президента США Дональда Трампа можно считать его пожеланиями или откликами избирательной кампании, жизнь их скоро "поправит", заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Из программы новой администрации США, размещенной на сайте Белого дома, следует, что Трамп намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США". Кроме того, США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. США также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения.

"Многие заявления Трампа звучат как революционные, но в экономике не все так просто. У каждой страны есть свои долгосрочные интересы, которые оформлены в соглашения. Поэтому, это скорее можно считать его "хотелками" или откликами избирательной кампании, жизнь их скоро "поправит", - сказал парламентарий.

Он также считает, что Трамп очень быстро поймет, что многие вещи имеют для американской экономики объективную ценность, например, соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.

"Администрация Барака Обамы демонстрировала в экономике очень жесткое следование интересам США", - сказал Калашников.

По его мнению, когда Трамп реально приступит к делам, он может изменить свое мнение по многим экономическим вопросам.