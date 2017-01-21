Додон хочет, чтобы Молдова выплатила РФ газовые долги Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что официальный Кишинев должен взять на себя оплату долгов Приднестровья за российский газ - более шести миллиардов долларов. Об этом он заявил во время встречи в Москве с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.

"У нас есть определенные идеи, как выйти из этой ситуации (оплата долгов за газ - ред.). Долги правобережной Молдовы - около 500 млн долларов, а на левом берегу Днестра (Приднестровский регион) сумма долга составляет около 6 млрд долларов. Необходимо осознать, что весь этот долг - это долг Молдовы", - заявил Додон.

Проблема с оплатой долгов за газ может быть урегулирована, по словам молдавского президента, в контексте приднестровского урегулирования.

Сейчас цена на поставляемый в Молдову, включая Приднестровский регион, природный газ составляет чуть меньше 200 долларов за тысячу куб. м. В то же время, в течение нескольких лет промышленным предприятиям непризнанного Приднестровья газ разрешалось поставлять по цене, не превышающей 34% от закупочной стоимости.

Долги непризнанного Приднестровья за российский газ составляет около 6 млрд долларов. Числятся они за тираспольским предприятием "Тираспольтрансгаз".