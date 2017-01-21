Последнее обновление: 21.01.2017 16:00

Трамп намерен добиться независимости США от ОПЕК

США при президенте Дональде Трампе намерены добиться энергетической независимости от ОПЕК, сократить регулирование в энергетике и произвести "революцию" в местной добыче углеводородов, включая шельфовую добычу, говорится в изложении программы новой администрации на сайте Белого дома.

"Президент Трамп намерен добиться энергетической независимости от картеля ОПЕК и любых стран, враждебных нашим интересам", — сообщает Белый дом.

"Администрация Трампа будет приветствовать революцию в области шельфового газа и нефти, чтобы вернуть рабочие места и благосостояние миллионам американцев", - говорится в сообщении.

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