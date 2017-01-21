Apple подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в монополизации рынка

Корпорация Apple подала в суд на одного из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств компанию Qualcomm Inc, обвинив ее в монополизации рынка.

"Qualcomm построила свой бизнес, следуя более старым и традиционным стандартам, однако она увеличивает свое господство (на рынке – ред.) при помощи ограничительных мер и чрезмерных роялти", — цитирует газета Financial Times заявление Apple.

В заявлении также отмечается, что Apple "очень сильно расстроена" тем, как Qualcomm ведет дела с их компанией.

"После многих лет разногласий по вопросу о размере справедливого роялти нам ничего не остается, как обращаться в суды", — говорится в заявлении.

Как сообщается, в Qualcomm пока никак не прокомментировали ситуацию.

Компания Qualcomm — один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которой используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).