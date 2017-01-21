Последнее обновление: 21.01.2017 16:00

США пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли

США пересмотрят соглашение о Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) и не исключают выхода из этого договора, говорится в изложении программы новой администрации на сайте Белого дома.

"Президент Трамп намерен пересмотреть NAFTA. Если наши партнеры откажутся от новых переговоров, которые дадут американским работникам честную сделку, тогда президент уведомит о намерении Соединенных Штатов выйти из NAFTA", - сообщает Белый дом.

Кроме того, администрация обещает использовать "все инструменты" против стран, которые она сочтет нарушителями торговых договоров.

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