США пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли

США пересмотрят соглашение о Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) и не исключают выхода из этого договора, говорится в изложении программы новой администрации на сайте Белого дома.

"Президент Трамп намерен пересмотреть NAFTA. Если наши партнеры откажутся от новых переговоров, которые дадут американским работникам честную сделку, тогда президент уведомит о намерении Соединенных Штатов выйти из NAFTA", - сообщает Белый дом.

Кроме того, администрация обещает использовать "все инструменты" против стран, которые она сочтет нарушителями торговых договоров.