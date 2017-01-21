В Японии на второй энергоблок АЭС "Такахама" упал строительный кран

Строительный кран упал на второй энергоблок АЭС "Такахама" и бассейн с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), утечки радиации и пострадавших нет, сообщил оператор станции компания Kansai Electric Power в субботу.

Строительный кран, который используется в ремонтных работах на станции, упал от сильного ветра на ту часть второго энергоблока, где расположены вспомогательные помещения реактора и бассейн с отработавшим ядерным топливом.

Длина стрелы упавшего крана составляет 112 метров. Кран повредил часть внешней стены и крыши помещения, в котором находится бассейн с ОЯТ. Однако при этом внутрь бассейна никакие детали и фрагменты не упали. В бассейне на охлаждении находятся 259 сборок с ОЯТ.

Первому и второму реакторам АЭС более 40 лет, летом прошлого года государственный регулятор по атомной энергии Японии признал возможным продолжение их работы при условии реконструкции и соблюдения новых стандартов безопасности. Строительные работы должны закончиться в 2020 году.