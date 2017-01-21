Украина прекратила сотрудничество с российской авиакомпанией «Волга-Днепр»

Концерн «Укроборонпром» прекратил сотрудничество с российской авиакомпанией «Волга-Днепр». Об этом в ходе брифинга на заводе авиационной промышленности «Антонов» в Киеве сообщил заместитель генерального директора концерна Денис Гурок.

«Украина полностью прекратила сотрудничество с российской компанией «Волга-Днепр» в области авиационных перевозок», - заявил он, добавив, что «перевозки по заказу стран НАТО Украина выполняет самостоятельно».

Ранее в сентябре прошлого года президент предприятия «Антонов» Александр Коцюба заявил о возможном введении запрета на полеты российских Ан-124 в случае отказа от сервисных услуг разработчика самолетов. Тогда 12 лайнеров Ан-124-100 «Руслан» составляли основу авиапарка российской компании «Волга-Днепр».​

Длительное время Украина сотрудничала с российской компанией "Волга-Днепр" по заказу стран-членов НАТО в области авиационных перевозок.