Бывший президент Гамбии отказался от власти после вторжения Сенегала

Проигравший выборы президент Гамбии Яйя Джамме отказался от власти после вторжения в страну Сенегала и союзников 19 января. Об этом в своем Twitter рассказал избранный президент Гамбии Адам Барроу.

«Я хотел бы вам сообщить, что Яйя Джамме согласился отказаться от власти и покинуть страну», - сообщил он.

Накануне Джамме предъявили ультиматум покинуть страну до 16:00 по местному времени (19:00 мск) или быть вытесненным войсками, поддерживаемыми Советом Безопасности ООН, передает «Би-би-си».

Изначально Джамме, который проиграл выборы, должен был покинуть страну 19 января, однако он отказался это сделать. После этого войска Сенегала вошли в Гамбию. Полковник армии Абду Ндиайе сообщал, что Экономическое сообщество стран Западной Африки начало удары по территории страны. По его словам, в «значительной степени» были задействованы сухопутные, воздушные и морские ресурсы армии. Действия Сенегала поддержали военно-воздушные силы Нигерии и США.

Выборы президента в Гамбии состоялись 1 декабря. На них одержал победу бизнесмен Адам Барроу, который получил 45,5% голосов избирателей. Яйя Джамме набрал 36,7% голосов.

После поражения Джамме отказался признать результаты голосования. Он призвал провести повторные выборы под руководством «богобоязненной и независимой избирательной комиссии». Джамме возглавлял Гамбию с 1994 года.