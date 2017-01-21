Последнее обновление: 21.01.2017 16:00

На сайте Белого дома будут обнародовать зарплаты сотрудников

На сайте Белого дома появилась страница для публикации зарплат сотрудников.

«Эта страница обновляется», - отмечается на сайте администрации президента США Дональда Трампа под заглавием «Зарплаты персонала».

«Здесь будут размещаться записи о заработной плате сотрудников Белого дома по мере того, как эти данные будут доступны для администрации Трампа», - говорится в сообщении.

Ранее The Daily Beast и The Washington Post сообщили о том, что с сайта Белого дома сразу после вступления Трампа в должность главы США исчезли страницы, посвященные правам ЛГБТ-сообщества, гражданским правам, а также изменению климата и здравоохранению.

Некоторые из них, по информации изданий, были заменены на соответствующие программные разделы Трампа. Так, страница об изменении климата была заменена на страницу под названием «Америка прежде всего»: Энергетический план», а раздел о гражданских правах на сайте Белого дома преобразовали в страницу под заглавием «Отстоим наше правоохранительное сообщество».

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