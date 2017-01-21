Paramount Pictures получит от китайских инвесторов $1 млрд

Американская киностудия Paramount Pictures подписала соглашение с китайскими инвесторами Shanghai Film Group Corp. и Huahua Media.

Согласно документу киностудия получит $1 млрд инвестиций в течение трех лет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Paramount Pictures.

Как отмечает издание, китайские компании будут инвестировать по меньшей мере 25% стоимости каждого фильма киностудии, а также оказывать поддержку офису Paramount Pictures.

Как рассказал The Wall Street Journal главный исполнительный директор киностудии Брэд Грей, с Китаем Paramount Pictures «сотрудничает уже более десяти лет». По его словам, Shanghai Film Group Corp. и Huahua Media также помогут киностудии распространять ее фильмы на китайском рынке, являющемся вторым по величине в мире после кинорынка США.

Сделка, как уточнил Грей, поможет «расчистить путь» киностудии для осуществления нового плана — создавать от 15 до 17 новых фильмов ежегодно.

Летом прошлого года Paramount Pictures была близка к продаже 49% своих акций китайской компании Dalian Wanda. Однако позже сделка, по информации The Wall Street Journal, сорвалась из-за того, что ее не поддержали члены американского медиаконгломерата Viacom.